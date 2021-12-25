Минздрав разработает новые рекомендации по лечению вызванного «омикроном» коронавируса

Минздрав России разработает новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом «омикроном». О этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, посетивший новый Донской инфекционный центр.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения (коронавируса), вызванного штаммом «омикрон», лекарственных препаратов... Видим, что нужно будет изменить определённые подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом», — сказал Мурашко.

Министр также сообщил, что течение болезни после инфицирования «омикроном» по симптоматике схоже с гриппом.