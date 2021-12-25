Глава Минздрава Мурашко: внутри России выявлены случаи инфицирования «омикроном»

На территории России зафиксированы случаи инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы ведём мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев («омикрона». — RT), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения штаммом «омикрон», — приводит слова Мурашко РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса в России.

Также иммунолог Крючков в интервью радио Sputnik призвал сократить срок ревакцинации до четырёх месяцев из-за «омикрона».