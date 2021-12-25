Глава Минздрава Мурашко: внутри России выявлены случаи инфицирования «омикроном»
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«Мы ведём мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев («омикрона». — RT), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения штаммом «омикрон», — приводит слова Мурашко РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса в России.
Также иммунолог Крючков в интервью радио Sputnik призвал сократить срок ревакцинации до четырёх месяцев из-за «омикрона».