В ХМАО обязали сотрудников магазинов показывать покупателям QR-коды

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Сотрудники магазинов в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) обязаны по первой просьбе покупателей предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой.
В ХМАО обязали сотрудников магазинов показывать покупателям QR-коды
  • AP

«Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять… QR-код, подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции… по первой просьбе покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы», — цитирует РИА Новости постановление.

Документ вступает в силу со дня подписания — 25 декабря.

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