В ХМАО обязали сотрудников магазинов показывать покупателям QR-коды

Сотрудники магазинов в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) обязаны по первой просьбе покупателей предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Натальи Комаровой.

AP

«Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять… QR-код, подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции… по первой просьбе покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы», — цитирует РИА Новости постановление. Документ вступает в силу со дня подписания — 25 декабря. Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе утвердили защитный протокол по посещению родителями новогодних утренников.