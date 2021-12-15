В ХМАО утвердили порядок посещения новогодних утренников

В Ханты-Мансийском автономном округе утвердили защитный протокол по посещению родителями новогодних утренников.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент общественных и внешних связей.

«Родители на мероприятия допускаются при наличии QR-кода, либо документа, подтверждающего факт перенесённого заболевания, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов», — заявил директор Департамента образования и молодёжной политики ХМАО Алексей Дренин.

По его словам, в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки при принятии муниципальными штабами соответствующих решений должна быть обеспечена возможность для онлайн-трансляции.

Заполняемость зала не должна быть более 50%, передаёт «Вслух.ру».

Ранее Виталий Зверев, академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.