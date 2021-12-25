Около 20 машин попали в ДТП на трассе во Владимирской области
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«На 240-м км автодороги М7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, из-за непогоды столкнулись около 20 автомобилей.
В результате ДТП два человека пострадали.
Ранее в МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Барнаул — Яровое. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.