Прокуратура начала проверку по факту столкновения автобуса и поезда в Алтайском крае

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Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту столкновения рейсового автобуса и поезда.
Прокуратура начала проверку по факту столкновения автобуса и поезда в Алтайском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня в Кулундинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие на переезде около н. п. Кротовка. Столкнулись грузовой поезд и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Барнаул — Яровое... По поручению прокурора края прокурором Кулундинского района организовано проведение проверки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе проверки будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.

Ранее в МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Барнаул — Яровое.

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