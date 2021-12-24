Прокуратура начала проверку по факту столкновения автобуса и поезда в Алтайском крае
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Сегодня в Кулундинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие на переезде около н. п. Кротовка. Столкнулись грузовой поезд и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Барнаул — Яровое... По поручению прокурора края прокурором Кулундинского района организовано проведение проверки», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в ходе проверки будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.
Ранее в МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Барнаул — Яровое.