Грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом в Алтайском крае

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В МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Барнаул — Яровое.
Грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом в Алтайском крае
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В Кулундинском районе произошло столкновение грузового поезда и рейсового пассажирского автобуса Барнаул — Яровое», — указывает министерство.

Отмечается, что на место ЧП привлекались 19 человек, использовалось восемь единиц техники.

Как заявил агентству представитель экстренных служб, в результате аварии пострадали шесть человек. Они были госпитализированы. Всего в автобусе находились 15 человек.

Ранее в Красноярском крае пять человек погибли в результате столкновения поезда с автомобилем «Газель».

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