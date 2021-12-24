Грузовой поезд столкнулся с рейсовым автобусом в Алтайском крае
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В Кулундинском районе произошло столкновение грузового поезда и рейсового пассажирского автобуса Барнаул — Яровое», — указывает министерство.
Отмечается, что на место ЧП привлекались 19 человек, использовалось восемь единиц техники.
Как заявил агентству представитель экстренных служб, в результате аварии пострадали шесть человек. Они были госпитализированы. Всего в автобусе находились 15 человек.
Ранее в Красноярском крае пять человек погибли в результате столкновения поезда с автомобилем «Газель».