Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты «ОВД-Инфо» в соцсетях

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Роскомнадзор направил администрациям социальных сетей требования о необходимости удаления аккаунтов проекта «ОВД-Инфо»*.
Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты «ОВД-Инфо» в соцсетях
  • Legion-Media

Ранее сайт «ОВД-Инфо»* в России был заблокирован.

«На сегодняшний день доступ к ресурсу на территории страны ограничен, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации», — цитирует ведомство РИА Новости.

Согласно тексту судебного решения, запрещённой признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений.

В сентябре Минюст включил проект «ОВД-инфо» в реестр иноагентов.

ключено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России от 29.09.2021.

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