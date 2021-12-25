Роскомнадзор потребовал удалить аккаунты «ОВД-Инфо» в соцсетях
- Legion-Media
Ранее сайт «ОВД-Инфо»* в России был заблокирован.
«На сегодняшний день доступ к ресурсу на территории страны ограничен, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации», — цитирует ведомство РИА Новости.
Согласно тексту судебного решения, запрещённой признается информация медиапроекта, направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений.
В сентябре Минюст включил проект «ОВД-инфо» в реестр иноагентов.
*Включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России от 29.09.2021.