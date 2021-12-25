Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «ОВД-Инфо»
- Legion-Media
Решение об ограничении доступа к странице сайта было принято Луховицким районным судом Московской области.
В сентябре Минюст включил проект «ОВД-инфо» в реестр иноагентов.
Как отмечал президент России Владимир Путин, российский закон об иностранных агентах гораздо либеральнее американского аналогичного закона — он не предусматривает уголовной ответственности.
Он напомнил, что в России 74 организации признаны иноагентами из 200 тыс. зарегистрированных НКО.
*Включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России от 29.09.2021.