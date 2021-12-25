Корабли Черноморского флота России прошли пролив Гибралтар и вошли в Средиземное море
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- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.
«Отряд кораблей Черноморского флота в составе корабля противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» осуществил прохождение пролива Гибралтар и вошёл в акваторию Средиземного моря», — говорится в сообщении.
Для экипажей это первый межфлотский переход. Им предстоит преодолеть более 5 тыс. морских миль и провести ряд корабельных учений.
Ранее в Минобороны рассказали о ходе учений подразделений ВДВ на полигоне Опук в Крыму.