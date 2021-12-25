Глава Минздрава Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах

Диагностика COVID-19 в детских коллективах является важной задачей из-за нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это ещё одна важная составляющая», — сказал министр.

Министр также сообщил, что течение болезни после инфицирования «омикроном» по симптоматике схоже с гриппом.

Как отмечал Мурашко, специалисты разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом «омикроном».