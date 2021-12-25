Глава Минздрава Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это ещё одна важная составляющая», — сказал министр.
Министр также сообщил, что течение болезни после инфицирования «омикроном» по симптоматике схоже с гриппом.
Как отмечал Мурашко, специалисты разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом «омикроном».