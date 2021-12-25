Мурашко: «омикрон» распространяется значительно быстрее других штаммов коронавируса

Штамм коронавируса «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем другие штаммы, в этом убедились российские специалисты, посетившие ЮАР, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

AP

«Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее», — цитирует Мурашко ТАСС. Он также отметил вовлечение детей в инфекционный процесс. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса в России. В свою очередь, глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» сильнее распространяется в популяции.