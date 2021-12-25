Мурашко: «омикрон» распространяется значительно быстрее других штаммов коронавируса

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Штамм коронавируса «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем другие штаммы, в этом убедились российские специалисты, посетившие ЮАР, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко: «омикрон» распространяется значительно быстрее других штаммов коронавируса
  • AP

«Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее», — цитирует Мурашко ТАСС.

Он также отметил вовлечение детей в инфекционный процесс.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса в России.

В свою очередь, глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» сильнее распространяется в популяции.

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