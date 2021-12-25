Горбачёв назвал «чёрными днями» время перед своим уходом с поста президента СССР

Первый президент СССР Михаил Горбачёв назвал время перед уходом с поста главы государства «чёрными днями» для себя лично и всего Советского Союза.

«Это были чёрные дни Союза и России. И чёрные дни для меня, хотя я не терял самообладания. Я подписал указ о сложении полномочий президента СССР, считаю, что поступить иначе я не имел права», — цитирует Горбачёва ТАСС.

По его словам, попытка остаться главой СССР силовым путём привела бы к «острому гражданскому конфликту» с «непредсказуемыми последствиями».

Ранее президент России Владимир Путин назвал трагедией распад Советского Союза.

В свою очередь, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, в чём видит причины причины распада СССР.