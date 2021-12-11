Назарбаев назвал причины распада СССР

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире телеканала «Россия 24» назвал тоталитарную экономику одной из причин распада СССР.

По словам политика, социалистическая система изживала свои ресурсы.

По его словам, руководство экономического блока должно было заметить это и внести изменения в управление страной.

«Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства», — приводит РИА Новости слова Назарбаева.

Среди других причин он назвал волнения в прибалтийских республиках. По его словам, объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года стало сигналом о выходе для остальных республик.

Ранее Назарбаев заявил, что мировые проблемы невозможно решить без участия России.