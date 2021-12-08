Назарбаев заявил, что мировые проблемы без России не решить

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что мировые проблемы невозможно решить без участия России.

Об этом он рассказал в фильме «Казах. История золотого человека», основанном на интервью режиссёру Оливеру Стоуну.

«Как бы ни называли Путина, он вывел Россию сейчас в великие державы, с которыми невозможно не считаться. У него большая поддержка внутри страны. В сложнейших условиях, когда Россию хотели загнать в угол, он вытащил Россию. Что бы ни делали (страны Запада. — RT), как бы ни хотели, мировые проблемы без России нельзя решить», — приводит РИА Новости слова Назарбаева.

Ранее заявил, что в будущем Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могли бы объединиться в одну структуру.