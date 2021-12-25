В России за сутки выявили 24 946 случаев коронавируса

За сутки в России зафиксировали 24 946 случаев коронавирусной инфекции, следует из данных оперштаба по борьбе с COVID-19, второй день подряд в стране фиксируется менее 25 тысяч заболевших. Всего в стране с начала эпидемии выявили 10 368 299 пациентов с коронавирусом.

РИА Новости