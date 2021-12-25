В России за сутки выявили 24 946 случаев коронавируса
- РИА Новости
Накануне стало известно о 24 703 заболевших — впервые с 1 октября показатель был ниже 25 тыс.
За последние сутки умер 981 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 998 пациентов. Общее число летальных исходов — 303 250.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 222 486 пациентов. За сутки выздоровели 42 107 человек, накануне — 41 213.
В центре «Вектор» ранее рассказали о разработке теста, способного определять штамм коронавируса.