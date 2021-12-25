В России за сутки выявили 24 946 случаев коронавируса

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За сутки в России зафиксировали 24 946 случаев коронавирусной инфекции, следует из данных оперштаба по борьбе с COVID-19, второй день подряд в стране фиксируется менее 25 тысяч заболевших. Всего в стране с начала эпидемии выявили 10 368 299 пациентов с коронавирусом.
В России за сутки выявили 24 946 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Накануне стало известно о 24 703 заболевших — впервые с 1 октября показатель был ниже 25 тыс.

За последние сутки умер 981 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 998 пациентов. Общее число летальных исходов — 303 250.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 222 486 пациентов. За сутки выздоровели 42 107 человек, накануне — 41 213.

В центре «Вектор» ранее рассказали о разработке теста, способного определять штамм коронавируса.

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