В СК не нашли доказательств соучастия экс-сотрудников истринского изолятора в побеге

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Следствие не получило доказательств умышленного соучастия в побеге бывших сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Об этом заявил руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Александр Стариков в интервью телеканалу «Россия 24».
В СК не нашли доказательств соучастия экс-сотрудников истринского изолятора в побеге
  • РИА Новости

«Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, (нет. — RT), мы таких доказательств не получили», — рассказал Стариков, его слова приводит ТАСС.

При этом следователи получили доказательства халатного отношения экс-сотрудников ИВС к исполняемым обязанностям, дополнил он.

6 августа из ИВС подмосковной Истры сбежали пять человек. Одним из них был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.

Позднее в СК рассказали подробности побега пяти человек из истринского изолятора.

По информации следствия, побег планировался четырьмя сообщниками Мавриди.

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