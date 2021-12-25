В СК не нашли доказательств соучастия экс-сотрудников истринского изолятора в побеге
- РИА Новости
«Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, (нет. — RT), мы таких доказательств не получили», — рассказал Стариков, его слова приводит ТАСС.
При этом следователи получили доказательства халатного отношения экс-сотрудников ИВС к исполняемым обязанностям, дополнил он.
6 августа из ИВС подмосковной Истры сбежали пять человек. Одним из них был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.
Позднее в СК рассказали подробности побега пяти человек из истринского изолятора.
По информации следствия, побег планировался четырьмя сообщниками Мавриди.