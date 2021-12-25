Врач Хухрев назвал наиболее уязвимые для COVID-19 группы населения
«Наш организм защищён не только кожей, но и слизистыми оболочками. Если человек курит, то слизистая раздражается,... становится тонкой, через неё вирус гораздо быстрее проникает в организм», — рассказал он.
По словам врача, неправильное питание, отсутствие привычки мыть руки перед едой также повышает риск инфицирования.
«Воздух в квартире не должен быть сухим, чтобы не было избытка пыли, которая тоже сушит слизистые», — пояснил Хухрев, отметив, что помещение должно проветриваться и подвергаться влажной уборке.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН отметил, что быстрое распространение «омикрона» не означает, что количество смертей от COVID-19 увеличится.