В Севастополе направят почти 12 млрд рублей на развитие здравоохранения в 2022 году
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«На развитие здравоохранения в Севастополе в 2022 году из различных источников направят 11,8 млрд рублей», — заявили в пресс-службе правительства города.
В частности, средства будут выделены на реализацию региональных программ нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». В следующем году объём их финансирования составит 533,7 млн рублей.
Кроме того, на 2022 год запланировано начало строительства поликлиники в 5-м микрорайоне и врачебной амбулатории на Фиоленте.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье подвели итоги работы по оснащению станций скорой помощи в 2021 году.