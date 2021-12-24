В Севастополе направят почти 12 млрд рублей на развитие здравоохранения в 2022 году

Короткая ссылка
Объём финансирования программы развития здравоохранения Севастополя в 2022 — 2030 годах составит 69,1 млрд рублей. Такое решение приняло городское правительство.
В Севастополе направят почти 12 млрд рублей на развитие здравоохранения в 2022 году
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На развитие здравоохранения в Севастополе в 2022 году из различных источников направят 11,8 млрд рублей», — заявили в пресс-службе правительства города.

В частности, средства будут выделены на реализацию региональных программ нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». В следующем году объём их финансирования составит 533,7 млн рублей.

Кроме того, на 2022 год запланировано начало строительства поликлиники в 5-м микрорайоне и врачебной амбулатории на Фиоленте.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье подвели итоги работы по оснащению станций скорой помощи в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить