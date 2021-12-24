В Севастополе направят почти 12 млрд рублей на развитие здравоохранения в 2022 году

Объём финансирования программы развития здравоохранения Севастополя в 2022 — 2030 годах составит 69,1 млрд рублей. Такое решение приняло городское правительство.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На развитие здравоохранения в Севастополе в 2022 году из различных источников направят 11,8 млрд рублей», — заявили в пресс-службе правительства города.

В частности, средства будут выделены на реализацию региональных программ нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». В следующем году объём их финансирования составит 533,7 млн рублей.

Кроме того, на 2022 год запланировано начало строительства поликлиники в 5-м микрорайоне и врачебной амбулатории на Фиоленте.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье подвели итоги работы по оснащению станций скорой помощи в 2021 году.