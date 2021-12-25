Работы на шахте «Комсомольская» возобновят после устранения нарушений
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«Ситуация под контролем. Работа подразделения будет восстановлена после устранения нарушений по решению суда», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Воркутауголь».
Отмечается, что в рамках проверки на предприятии были выявлены нарушения требований технической документации и превышение допустимой концентрации метана.
В связи с этим Печорское управление Ростехнадзора ранее приостановило добычу угля на шахте.