Работы на шахте «Комсомольская» возобновят после устранения нарушений

Работы на шахте «Комсомольская» в Коми будут возобновлены после устранения нарушений по решению суда.

«Ситуация под контролем. Работа подразделения будет восстановлена после устранения нарушений по решению суда», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Воркутауголь».

Отмечается, что в рамках проверки на предприятии были выявлены нарушения требований технической документации и превышение допустимой концентрации метана.

В связи с этим Печорское управление Ростехнадзора ранее приостановило добычу угля на шахте.