Минюст России включил в реестр иноагентов две группы ЛГБТ
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«В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, — инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» и санкт-петербургская ЛГБТ-инициативная группа «Выход», — говорится в заявлении Минюста.
В ноябре ведомство внесло в перечень иноагентов движение «Российская ЛГБТ-сеть»*.
В начале декабря Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырёх журналистов.
*Включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России от 08.11.2021.