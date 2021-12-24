Минюст России включил в реестр иноагентов две группы ЛГБТ

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Группы ЛГБТ «Реверс» и «Выход» включены Минюстом России в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов, следует из сообщения ведомства.
Минюст России включил в реестр иноагентов две группы ЛГБТ
  • Legion-Media

«В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включены незарегистрированные общественные объединения, функционирующие без приобретения права юридического лица, — инициативная группа ЛГБТ+ «Реверс» и санкт-петербургская ЛГБТ-инициативная группа «Выход», — говорится в заявлении Минюста.

В ноябре ведомство внесло в перечень иноагентов движение «Российская ЛГБТ-сеть»*.

В начале декабря Министерство юстиции включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, четырёх журналистов.

ключено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России от 08.11.2021.

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