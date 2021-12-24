Эксперты «Работы.ру» и «СберИндекса» назвали отрасли, лидирующие по зарплатам в 2021 году

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Эксперты «Работы.ру» и «СберИндекса» (входят в экосистему «Сбера») назвали отрасли, лидирующие по зарплатам в 2021 году.
Эксперты «Работы.ру» и «СберИндекса» назвали отрасли, лидирующие по зарплатам в 2021 году
  • Reuters

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке специалистов, лидерами по росту заработных плат среди всех отраслей отечественной экономики стали сферы финансов и страхования — +17,7% по сравнению с 2020 годом. Второе место занимают IT и связь (+16,7%).

«Компании этих секторов конкурируют за одни и те же кадры и ввиду высокой квалификации сотрудников вынуждены достаточно быстро повышать компенсацию. Наблюдаемый рост значительно превышает любые инфляционные метрики», — говорится в исследовании.

Рост зарплат отмечен и в строительном секторе (+12,9%).

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что аналитики рассказали о самых востребованных профессиях 2021 года в Санкт-Петербурге.

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