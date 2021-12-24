Аналитики назвали самые популярные ингредиенты салата оливье среди россиян

Аналитики из «AliExpress Россия» и ResearchMe провели исследование и выяснили, какие ингредиенты салата оливье пользуются наибольшей популярностью среди россиян.

Как пишет Life.ru, 60% опрошенных готовят оливье с варёной колбасой. Вариант салата с курицей предпочитают 19% россиян. На третьем месте — рецепт с говядиной, его выбирают 10% респондентов.

1% участников исследования выбрали вегетарианскую версию салата.

Как уточняется, некоторые добавляют в оливье креветки и крабовое мясо, 27% опрошенных используют оливки, ещё 22% — каперсы, 67% — морковь.

Кроме того, при приготовлении салата часто используется зелёный горошек — этот ингредиент упомянули 87% респондентов.

«Большая часть (85%) выбирают в качестве заправки майонез, 14% предпочитают сметану», — также говорится в публикации.

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