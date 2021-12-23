Психолог Решетникова назвала правила общения за новогодним столом

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова рассказала, как сохранить мир и не рассориться с близкими во время новогоднего застолья.

Накануне праздника стоит определить для себя цель встречи: общение с родными или решение спорных вопросов, сказала она в беседе с Life.ru.

«Некоторые придерживаются мнения, что в споре рождается истина, но в реальности каждый участник таких дискуссий остаётся при своём мнении. Именно поэтому, если вы хотите создать и сохранить новогоднюю атмосферу, отложите острые для кого-то из гостей темы — их можно затронуть при личной встрече или других обстоятельствах», — советует эксперт.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.