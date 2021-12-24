ФАС сообщила о пике роста биржевых цен на зимнее дизтопливо

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В России наступает пик роста биржевых цен на зимнее дизельное топливо, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
ФАС сообщила о пике роста биржевых цен на зимнее дизтопливо
  • Legion-Media

«Я думаю, что мы пик (роста биржевых цен. — RT) проходим, всегда эта ситуация сезонная. Ожидаем снижения цен», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Шаскольский подчеркнул, что ФАС при этом не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена зимнего дизтоплива 24 декабря выросла на 0,9% — до 64 790 рублей за тонну.

Ранее вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС в России сохраняется ниже уровня инфляции.

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