Новак заявил, что рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС не превышает инфляцию

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Вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС в России сохраняется ниже уровня инфляции.
Новак заявил, что рост цен на бензин и дизельное топливо на АЗС не превышает инфляцию
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Дефицита у нас нет, биржа работает. Для нас важно, чтобы цены на АЗС были не выше инфляции. На сегодняшний день это соблюдается», — цитирует его ТАСС.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что ожидает снижения темпов роста цен на бензин и дизель на АЗС до конца года из-за падения цен в опте.

22 декабря Росстат сообщал, что средние цены на бензин марки АИ-92 возросли до 47,06 рубля за литр, АИ-95 — до 50,94 рубля за литр, АИ-98 — до 59,12 рубля за литр.

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