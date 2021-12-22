Цена на бензин в России увеличилась за неделю в среднем на 11 копеек

Росстат заявил, что бензин в России с 13 по 19 декабря в среднем подорожал на 11 копеек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что средние цены на бензин марки АИ-92 выросли на 10 копеек — до 47,06 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 12 копеек — до 50,94 рубля за литр, стоимость бензина АИ-98 возросла на 12 копеек — до 59,12 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 17 копеек — до 53,81 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что в Федеральной антимонопольной службе России разработали ряд предложений по регулированию рынка топлива в целях стабилизации цен на зимний дизель.