В ФАС разработали предложения по стабилизации цен на дизельное топливо

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России разработали ряд предложений по регулированию рынка топлива в целях стабилизации цен на зимний дизель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр службы.

Отмечается, что данные предложения касаются увеличения объёма продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива и корректировки демпфера.

Так, например, ФАС предлагает поднять норматив продажи зимнего дизеля на бирже с 7,5 до 10%, что поможет «создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель».

В октябре сообщалось, что в России раньше обычного начался переход на зимние виды топлива, в связи с чем нефтебазы стали резко наращивать запасы дизеля, а биржевая цена на него стала увеличиваться.

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