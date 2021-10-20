В Минэнерго объяснили рост биржевой цены на дизельное топливо в России
- РИА Новости
«На текущую ценовую динамику на бирже влияет общая тенденция роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также тенденция по переходу на зимние сорта топлива в более ранний период, чем в прошлые годы, из-за начала похолодания на большей части территории России, что и обуславливает более раннее начало спроса», — приводит ТАСС сообщение.
В министерстве добавили, что рост розничных цен на дизель не превысит темпов инфляции в текущем году.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2021 году в России зафиксирован рекорд потребления газа на внутреннем рынке.