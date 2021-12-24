Депутат Госдумы Хинштейн назвал правильным решением назначить оборотный штраф Google
- AP
«Считаю, что это правильное решение, потому что до этого Google уже подвергался многочисленным штрафам. Наш закон чётко устанавливает, что если у тебя повторные штрафы, то масштаб [штрафов], соответственно, возрастает», — цитирует его ТАСС.
24 декабря Таганский районный суд Москвы наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.
После этого в компании заявили, что изучат решение суда России.