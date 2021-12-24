Депутат Госдумы Хинштейн назвал правильным решением назначить оборотный штраф Google

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что суд Москвы принял правильное решение, когда назначил американской компании Google оборотный штраф за систематическое неудаление запрещённой в России информации.

«Считаю, что это правильное решение, потому что до этого Google уже подвергался многочисленным штрафам. Наш закон чётко устанавливает, что если у тебя повторные штрафы, то масштаб [штрафов], соответственно, возрастает», — цитирует его ТАСС.

24 декабря Таганский районный суд Москвы наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.

После этого в компании заявили, что изучат решение суда России.