Кабмин России расширил перечень жизненно необходимых препаратов

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Правительство России расширило до 808 наименований перечень жизненно необходимых и важных препаратов. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.
Кабмин России расширил перечень жизненно необходимых препаратов
  • AP

«Правительство тщательно контролирует ситуацию на российском фармацевтическом рынке, в том числе с наличием препаратов в больницах и поликлиниках», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, принимаются меры против необоснованного роста стоимости препаратов.

Как уточнил премьер, на 2022 год перечень жизненно важных лекарств расширен до 808 наименований. В него вошли не только новые современные препараты, но и дополнительные формы для пяти ранее включённых.

Ранее правительство России утвердило постановление о заблаговременной покупке лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями.

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