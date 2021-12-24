Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей

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Правительство России утвердило постановление о заблаговременной покупке лекарств для детей с тяжёлыми заболеваниями. Соответствующая информация представлена на сайте кабмина.
Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новые правила вступят в силу с 2022 года.

Ранее сообщалось, что за счёт фонда «Круг добра» более 1 тыс. детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) уже получают помощь, для 22 из них закуплен самый дорогой препарат в мире «Золгенсма». 

Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарство «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии у детей, оно является самым дорогим в мире и включено в Книгу рекордов Гиннесса.

Подробнее — в материале RT.

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