В Красноярском крае подтвердили 600 случаев COVID-19 за сутки

В Красноярском крае подтвердили 600 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 169 329.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 47 809 контактных человек, в том числе за минувшие 24 часа взяты под наблюдение 3157 жителей. Сняты с наблюдения за сутки 4067 человек.

Также отмечается, что всего в крае провели 4 559 924 теста на COVID-19.

Ранее Newinform сообщало, что за сутки в России выявили 24 703 случая коронавируса.