Гендиректор реконструировавшей «Зимнюю вишню» компании получил 15 лет колонии

Гендиректор компании «ИСК Ресурс», реконструировавшей здание ТЦ «Зимняя вишня», Никита Чередниченко приговорён к 15 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает РИА Новости.

Чередниченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Ранее в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

В частности, главу компании — собственника ТЦ Юлию Богданову — приговорили к 14 годам колонии.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.