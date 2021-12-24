Гендиректор реконструировавшей «Зимнюю вишню» компании получил 15 лет колонии
- © Александр Патрин
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Чередниченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и легализации денежных средств.
Ранее в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
В частности, главу компании — собственника ТЦ Юлию Богданову — приговорили к 14 годам колонии.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.