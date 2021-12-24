Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса приговорена к 18 годам колонии по делу «Зимней вишни»
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
20 декабря суд в Кемерове признал Комкову виновной в получении взятки при строительстве ТЦ «Зимняя вишня».
Ранее в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
В частности, главу компании — собственника ТЦ Юлию Богданову — приговорили к 14 годам колонии.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.