Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса приговорена к 18 годам колонии по делу «Зимней вишни»

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Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова приговорена к 18 годам колонии за взятку и отмывание денег при строительстве ТРЦ «Зимняя вишня».
Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса приговорена к 18 годам колонии по делу «Зимней вишни»
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

20 декабря суд в Кемерове признал Комкову виновной в получении взятки при строительстве ТЦ «Зимняя вишня».

Ранее в Кемерове огласили приговоры по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

В частности, главу компании — собственника ТЦ Юлию Богданову — приговорили к 14 годам колонии.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из них — дети.

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