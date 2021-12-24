Ежемесячная аудитория RUTUBE увеличилась в 3,8 раза за год

Ежемесячная аудитория видеохостинга RUTUBE увеличилась в 3,8 раза и достигла 14,2 млн пользователей к концу года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Газпром-медиа».

«Ежемесячное количество уникальных пользователей, смотревших видео (MAU), по данным «Яндекс.Метрика», выросло за год в 3,8 раза — до 14,2 млн пользователей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимир Кириенко назначен новым генеральным директором VK.

В апреле состоялся перезапуск ведущей российской видеоплатформы RUTUBE. Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом.