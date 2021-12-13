Новым генеральным директором VK стал Владимир Кириенко

Владимир Кириенко назначен новым генеральным директором VK.

Об этом говорится в сообщении компании.

«VK Company Limited сообщает, что совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на этом посту он сменит Бориса Добродеева, который ранее заявил о намерении покинуть позицию генерального директора VK.

Соответствующее решение вступает в силу немедленно.

3 декабря стало известно, что гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста и покидает компанию. Отмечалось, что он продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового генерального директора.