Новым генеральным директором VK стал Владимир Кириенко
- vk.com
Об этом говорится в сообщении компании.
«VK Company Limited сообщает, что совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на этом посту он сменит Бориса Добродеева, который ранее заявил о намерении покинуть позицию генерального директора VK.
Соответствующее решение вступает в силу немедленно.
3 декабря стало известно, что гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста и покидает компанию. Отмечалось, что он продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового генерального директора.