Новым генеральным директором VK стал Владимир Кириенко

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Владимир Кириенко назначен новым генеральным директором VK.
Новым генеральным директором VK стал Владимир Кириенко
  • vk.com

Об этом говорится в сообщении компании.

«VK Company Limited сообщает, что совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на этом посту он сменит Бориса Добродеева, который ранее заявил о намерении покинуть позицию генерального директора VK.

Соответствующее решение вступает в силу немедленно.

3 декабря стало известно, что гендиректор VK Борис Добродеев уходит с поста и покидает компанию. Отмечалось, что он продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового генерального директора.

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