В VK сообщили об уходе Бориса Добродеева с поста гендиректора компании
- РИА Новости
«VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что Добродеев продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового генерального директора.
Ранее стало известно, что холдинг USM вышел из капитала VK — 45% акций владеющей долей в VK компании «МФ Технологии» проданы группе «СОГАЗ».