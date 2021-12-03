В VK сообщили об уходе Бориса Добродеева с поста гендиректора компании

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Генеральный директор интернет-холдинга VK Борис Добродеев уходит с поста и покидает компанию. Об этом сообщили в пресс-службе VK.
В VK сообщили об уходе Бориса Добродеева с поста гендиректора компании
  • РИА Новости

«VK сообщает, что генеральный директор компании Борис Добродеев принял решение оставить свой пост генерального директора VK (Россия) и покинуть компанию», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Добродеев продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового генерального директора.

Ранее стало известно, что холдинг USM вышел из капитала VK — 45% акций владеющей долей в VK компании «МФ Технологии» проданы группе «СОГАЗ».

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