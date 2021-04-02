RuTube объявил о перезапуске интернет-платформы

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В апреле состоялся перезапуск ведущей российской видеоплатформы RuTube, говорится в пресс-релизе. Первые изменения затронули веб-версию сайта: полная переработка интерфейса, удобная навигация, новые цветовые решения и возможности управления контентом.
RuTube объявил о перезапуске интернет-платформы
  • Pixabay

Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты, монетизировать свой контент.

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на RuTube, а в третьем квартале — продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

«Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере. Это не все нововведения и изменения, нам предстоит ещё много работы», — рассказывает генеральный директор RuTube Роман Максимов.

В третьем квартале 2021 года планируется перезапуск мобильного приложения, SmartTV и доработка функций управления контентом.

На данный момент библиотека платформы насчитывает более 3 млн видео.

На RuTube собран контент федеральных каналов, крупнейших киностудий и авторов.

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