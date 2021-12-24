Минсельхоз назвал риски возможного подорожания муки, хлеба и подсолнечного масла

Рост затрат переработчиков на топливо, логистику, а также обслуживание оборудования и упаковку создаёт предпосылки для небольшого роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Reuters

«Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости», — цитирует РИА Новости пресс-службу. Также дополнительным фактором риска называют возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке. Ранее сообщалось, что в России в феврале 2022 года ожидается рост цен примерно на 2% на хлеб и подсолнечное масло.