Минсельхоз назвал риски возможного подорожания муки, хлеба и подсолнечного масла
- Reuters
«Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости», — цитирует РИА Новости пресс-службу.
Также дополнительным фактором риска называют возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке.
Ранее сообщалось, что в России в феврале 2022 года ожидается рост цен примерно на 2% на хлеб и подсолнечное масло.