Минсельхоз назвал риски возможного подорожания муки, хлеба и подсолнечного масла

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Рост затрат переработчиков на топливо, логистику, а также обслуживание оборудования и упаковку создаёт предпосылки для небольшого роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.
Минсельхоз назвал риски возможного подорожания муки, хлеба и подсолнечного масла
  • Reuters

«Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

Также дополнительным фактором риска называют возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что в России в феврале 2022 года ожидается рост цен примерно на 2% на хлеб и подсолнечное масло.

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