В Хабаровском крае появятся COVID-free-зоны общепита

Зоны общепита, свободные от коронавируса, появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов.

«Свободные от COVID зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре», — написал Никонов в своём Telegram-канале.

Он рассказал о договорённости с бизнес-сообществом, что при соблюдении всех профилактических мер рестораны, кафе и ночные клубы смогут провести новогодние корпоративы.

В число условий входят 100%-ная вакцинация персонала, наличие у посетителей QR-кодов, а также экспресс-тестирование посетителей заведений.

Ранее в Кировской области сняли запрет на работу общепита и сферы развлечений в ночное время.