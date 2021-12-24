В Хабаровском крае появятся COVID-free-зоны общепита

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Зоны общепита, свободные от коронавируса, появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщил зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов.
В Хабаровском крае появятся COVID-free-зоны общепита
  • РИА Новости

«Свободные от COVID зоны общепита появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре», — написал Никонов в своём Telegram-канале.

Он рассказал о договорённости с бизнес-сообществом, что при соблюдении всех профилактических мер рестораны, кафе и ночные клубы смогут провести новогодние корпоративы. 

В число условий входят 100%-ная вакцинация персонала, наличие у посетителей QR-кодов, а также экспресс-тестирование посетителей заведений.

Ранее в Кировской области сняли запрет на работу общепита и сферы развлечений в ночное время.

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