Депутат Бессараб прокомментировала идею ограничить продажу пива с фруктовыми ароматизаторами

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы, руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ограничить продажу пива с фруктовыми ароматизаторами.

По мнению парламентария, необходимо обязать производителя доступным шрифтом указывать, какие именно ароматизаторы были использованы.

«Запретить продавать то, что прошло техническую экспертизу Роспотребнадзора и является разрешённым для продажи продуктом, — думаю, это избыточная норма», — сказала Бессараб.

Она считает, что лишить россиян возможности приобретать лёгкие напитки — «значит вернуть их к рассмотрению крепких напитков».

«Сегодня культура пития всё-таки в России есть, и разрушать её запретами не стоит. Но стоит обратить внимание на то, что ароматизаторы, содержащиеся в пиве, сами по себе говорят о его достаточно низком качестве», — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить в стране продажу популярных среди молодёжи фруктовых пивных напитков.

В письме, которое есть в распоряжении RT, он отмечает, что данный вид продукции нацелен на привлечение молодёжной и женской аудитории.