Обвиняемый в изнасилованиях оренбургский священник приговорён к 21 году колонии

Саракташский районный суд Оренбургской области приговорил священника Николая Стремского к 21 году колонии строгого режима по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей.

«Назначить Стремскому Михаилу Евгеньевичу 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — цитирует ТАСС приговор.

Также Стремский лишён права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет.

7 сентября следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского.

В конце сентября 2019 года в посёлке Саракташ Оренбургской области был арестован самый многодетный российский священник Николай Стремский, на воспитании которого находились и находятся 70 приёмных детей. Стремского обвиняют в изнасилованиях и развратных действиях в отношении своих воспитанниц.