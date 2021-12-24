Обвиняемый в изнасилованиях оренбургский священник приговорён к 21 году колонии
- РИА Новости
«Назначить Стремскому Михаилу Евгеньевичу 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — цитирует ТАСС приговор.
Также Стремский лишён права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет.
7 сентября следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского.
В конце сентября 2019 года в посёлке Саракташ Оренбургской области был арестован самый многодетный российский священник Николай Стремский, на воспитании которого находились и находятся 70 приёмных детей. Стремского обвиняют в изнасилованиях и развратных действиях в отношении своих воспитанниц.