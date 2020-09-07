Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

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Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия», расположенной в посёлке Саракташ Оренбургской области, Николая Стремского», — указали в ведомстве.

Отмечается, что мужчина обвиняется по семи статьям УК России, среди которых изнасилование и различные виды преступлений против несовершеннолетних.

По данным следствия, с 1999 по 2019 год священник совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении 11 детей. Также он вовлекал их в систематическое употребление алкогольной продукции.

Уголовное дело направлено в суд.

В конце сентября 2019 года в посёлке Саракташ Оренбургской области был арестован самый многодетный российский священник Николай Стремский, на воспитании которого находились и находятся 70 приёмных детей. Стремского обвиняют в изнасилованиях и развратных действиях в отношении своих воспитанниц.

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