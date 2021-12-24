В Якутии при пожаре в жилом доме погибли три человека

В результате пожара в жилом каменном доме в посёлке Светлый Мирнинского района Якутии погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«24 декабря в 02:53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в квартире жилого каменного дома в посёлке Светлый Мирнинского района», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пожарные прибыли на место ЧП через две минуты.

«В результате пожара огнём повреждена квартира на площади 30 кв. м. К сожалению, погибли три человека», — добавили в пресс-службе.

Вечером 21 декабря в пресс-службе МЧС России заявили о полной ликвидации пожара в торговом центре «Лента» в Томске.

По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Позднее суд арестовал обвиняемого в поджоге томского гипермаркета «Лента».