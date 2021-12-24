«Известия»: на индексацию пенсий в России потребуется до 200 млрд рублей

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На индексацию пенсий в России по фактической инфляции может потребоваться от 150 до 200 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подсчёты специалистов из МГУ и Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
«Известия»: на индексацию пенсий в России потребуется до 200 млрд рублей
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что пенсии в России будут проиндексированы с учётом фактической инфляции.

По консервативным оценкам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, объём дополнительных расходов оценивается 150–160 млрд рублей.

При инфляции в 8,5% необходимо будет выделить не менее 212,7 млрд рублей, поделился расчётами аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

Ранее Путин заявил, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей.

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