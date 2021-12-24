«Известия»: на индексацию пенсий в России потребуется до 200 млрд рублей
- РИА Новости
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Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что пенсии в России будут проиндексированы с учётом фактической инфляции.
По консервативным оценкам директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, объём дополнительных расходов оценивается 150–160 млрд рублей.
При инфляции в 8,5% необходимо будет выделить не менее 212,7 млрд рублей, поделился расчётами аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.
Ранее Путин заявил, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей.