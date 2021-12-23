Путин: социальные расходы в 2022 году превысят 4 трлн рублей

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос о наращивании социальных расходов государства. По его словам, социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей.
Путин: социальные расходы в 2022 году превысят 4 трлн рублей
  • Reuters

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«Конечно, это социально ориентированный бюджет... Если посмотреть на расходы на здравоохранение и социалку, по здравоохранению... Рост очевидный», — сказал он.

Как отметил президент, в текущем году власти «выйдут на цифру около 4 трлн рублей».

«В следующем году запланировали 4 трлн, но явно будет больше. Это объективные цифры, это ещё без региональных расходов», — добавил он.

Путин подчеркнул, что даже при поддержке пострадавших отраслей экономики в условиях пандемии власти всё нацеливали на сохранение рабочих мест.

Глава государства также отметил большую готовность экономики России к шокам по сравнению с другими странами.

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