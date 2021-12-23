Путин отметил большую готовность экономики России к шокам по сравнению с другими странами

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал влияние пандемии коронавируса на российскую экономику.
Путин отметил большую готовность экономики России к шокам по сравнению с другими странами
  • РИА Новости

«Всё-таки (российская экономика. — RT) оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, если считать там пять, шесть, семь или десять ведущих экономик мира, даже двадцатку если взять», — сказал он.

Путин добавил, что уровень спада экономики России составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира.

По его словам, Россия также восстановилась быстрее, чем другие страны.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.

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