В зоне ограниченного теплоснабжения в Улан-Удэ остаются 95 тысяч человек

В зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ остаются 95 тыс. человек, проживающих более чем в 1,1 тыс. жилых домов.

«В зоне ограничения теплоснабжения остаётся 1120 жилых домов (на момент аварии было 1328), 95 тыс. человек (на момент аварии было 105 400), 83 социально значимых объекта (на момент аварии было 93)», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по ликвидации последствий аварии.

Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе — до -30 °C.

Позднее стало известно, что специалисты электроцеха ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произвели подключение питания для топливоподачи после аварии.