В зоне ограниченного теплоснабжения в Улан-Удэ остаются 95 тысяч человек

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В зоне ограниченного теплоснабжения после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ остаются 95 тыс. человек, проживающих более чем в 1,1 тыс. жилых домов.
В зоне ограниченного теплоснабжения в Улан-Удэ остаются 95 тысяч человек
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«В зоне ограничения теплоснабжения остаётся 1120 жилых домов (на момент аварии было 1328), 95 тыс. человек (на момент аварии было 105 400), 83 социально значимых объекта (на момент аварии было 93)», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по ликвидации последствий аварии.

Ночью на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора в условиях низкой температуры окружающей среды в городе — до -30 °C.

Позднее стало известно, что специалисты электроцеха ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произвели подключение питания для топливоподачи после аварии.

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