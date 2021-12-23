В Смоленской области задержали блогера за оскорбительные высказывания в адрес ветерана

В СК по Смоленской области сообщили о задержании блогера за оскорбительные высказывания в адрес ветерана.

По данным следствия, в период с 16 по 17 ноября подозреваемый в одном из интернет-сообществ распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, и сведения, унижающие честь и достоинство одного из ветеранов.

«Возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны (ч. 4 ст. 354.1 УК России)», — говорится в заявлении.

Специалистами по месту жительства подозреваемого проведён обыск, изъята компьютерная техника.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

9 декабря суд в Кировской области возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма за размещение фотографии Адольфа Гитлера в трансляции акции «Бессмертный полк».